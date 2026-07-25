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Arap turistlerin dere ve göl kenarındaki fotoğraf çekme merakı tatsız bitiyor

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’ni mesken tutan Arap turistlerin dere ve göl kenarlarına gereğinden fazla yaklaşması istenmeyen olaylara neden oluyor.

Arap turistlerin dere ve göl kenarındaki fotoğraf çekme merakı tatsız bitiyor

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’ni mesken tutan Arap turistlerin dere ve göl kenarlarına gereğinden fazla yaklaşması istenmeyen olaylara neden oluyor. Arap turistler tüm uyarılara rağmen yüksek debili akan dereler üzerindeki taşlara çıkıp fotoğraf çekiliyor, buz gibi akan derelere eğilip su içmeye veya serinlemeye çalışıyor.
Son olarak geçtiğimiz 21 Temmuz günü turizm merkezi Uzungöl’de Haldizen Deresi kenarında fotoğraf çektirmeye çalışan Suudi Arabistan uyruklu Abdulaziz Awadh Aihabbi (39) dereye düşerek akıntıya kapılarak hayatını kaybetmiş, dereye girerek onu kurtarmaya çalışan beraberindeki 2 yakını da boğulma tehlikesi geçirmişti.
Yine 13 Temmuz günü ise Uzungöl’e düşen çantayı sudan çıkarmak için göle atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan Ürdünlü Oumar Muhammed hayatını kaybetmiş, olayda bir yakını çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz yıl 26 Mayıs 2025 tarihinde ise ailesi ile birlikte gezintiye çıkan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh, Uzungöl’de bulunan Haldizen Deresi’nden su içmek isterken düşmüş, cansız bedeni arama çalışmalarının 6. gününde bulunabilmişti.

Benzer olaylar Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde de yaşanmış. 3 Haziran 2022 tarihinde Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıkmış ve dengesini kaybederek dereye düşerek akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti.

Son dönemde yaşanan ölümlü olayların ardından Uzungöl’de turistlerin can güvenliğine yönelik yeni tedbirler hayata geçirilmeye başlanacağı öğrenildi. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ila 100 metre aralıklarla yaklaşık 20 ila 30 arasında can simidi asılacağı, Haldizen Deresi boyunca da jandarma devriyeleri ile turistlerin uyarılacağı öğrenildi.

UZUNGÖL İÇİN CAN KURTARAN TALEBİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, son dönemde Arap turistlerin hayatlarını kaybettikleri olayların turizmciler olarak kendilerini çok üzdüğünü söyledi. İnan "Bölgemiz göllerin ve akarsuların çok olduğu bir bölge. Bu bölgeye gelen turistler suyun debisini öngöremiyorlar. Çünkü yaşadıkları bölgelerde bu kadar akarsu ve göl bulunmuyor. Bu bölgelerde belirli aralıklar ile can simidi halatlarının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan ölümlerin önlenmesi adına Karadeniz’deki jandarma ve polis bölgelerinde cankurtaran personelinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bölgemize gelen turistlerin her türlü can güvenliklerini düşünmek zorundayız" dedi.

Arap turistlerin dere ve göl kenarındaki fotoğraf çekme merakı tatsız bitiyor 1

Arap turistlerin dere ve göl kenarındaki fotoğraf çekme merakı tatsız bitiyor 2

Arap turistlerin dere ve göl kenarındaki fotoğraf çekme merakı tatsız bitiyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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