Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular: Gizlice savaş uçakları gönderdiler

Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.

GİZLİCE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERDİLER İDDİASI

Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediğini iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinden konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt gelmediği aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır