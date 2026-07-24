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Son dakika| Özgür Özel 17 yıl sonra CHP'den istifa etti! "Yeni Parti"yi resmen duyurdu

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Özgür Özel, 17 yıldır üyesi olduğu CHP'den resmen istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partisinin ismi de "Yeni Parti" oldu.

Son dakika haberi: Özgür Özel siyasi kariyerinin en kritik hamlelerinden birine imza atarak CHP'den istifa etti. "Mutlak butlan" krizinin ardından başlayan tartışmalar sonucu Özel, yeni bir parti kurma kararını resmen duyurmuştu.

SON DAKİKA | YENİ PARTİNİN İSMİ BELLİ OLDU

2009'dan beri üyesi olduğu CHP'den resmen istifa eden Özel, sosyal medyadan bir video paylaştı.

Videoda kurduğu yeni partinin isminin "Yeni Parti" olduğunu açıklayan Özel, "Vatana, millete hayırlı olsun" dedi. Kuruluş dilekçesini imzaladığı anlar da videoda yer aldı.

Son dakika| Özgür Özel 17 yıl sonra CHP den istifa etti! "Yeni Parti"yi resmen duyurdu 1

'ROZET' DETAYI

CHP rozetini çıkaran Özel'in paylaştığı videoda Türkiye bayraklı rozet taktığı görüldü.

91 MİLLETVEKİLİ DAHA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Özel ile beraber toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

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Özgür Özel CHP istifa
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