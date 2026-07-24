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Hem Yeni Parti hem Değişim Partisi... Özgür Özel'in beklediği gün geldi

Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için bugün kritik gün. Partinin kuruluş dilekçesini bugüne yetiştirmek için yoğun mesai sarf edilirken; dilekçenin tesliminden hemen sonra Özel cuma namazına gidecek. Öte yandan Özel ve milletvekillerinin bugün öncesinde CHP'den istifa ettiklerini duyurması beklenirken; son anda ortaya çıkan 'Değişim Partisi' detayı da gündem oldu.

Hem Yeni Parti hem Değişim Partisi... Özgür Özel'in beklediği gün geldi
Devrim Karadağ

CHP'ye TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla veda eden Özgür Özel’in kuracağı yeni parti için hazırlıklar son aşamaya geldi. Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin evrak tamamlanırken, kurucular kurulu listesine girecek milletvekillerinin imzalarının da bugün tamamlaması bekleniyor.

HEM YENİ PARTİ HEM DEĞİŞİM PARTİSİ

Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan milletvekilleri, hem ‘Yeni Parti’, hem de ‘Değişim Partisi’ ismiyle hazırlanan kuruluş dilekçelerine imza attı. Özel’in önceliği Yeni Parti ismi. Ancak isim hakkının alınamaması halinde ‘Değişim Partisi’ ismi kullanılacak.

KAÇ MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİYE GEÇECEK?

Nefes'te yer alan habere göre; imza atan vekil sayısı 92. Bu sayının öğle saatlerine kadar 95’i bulabileceği belirtiliyor. Milletvekilleri dün gece itibariyle e-devlet üzerinden CHP’ye istifasını sunmaya başladı.

Hem Yeni Parti hem Değişim Partisi... Özgür Özel in beklediği gün geldi 1

ÖNCE DİLEKÇE CUMA NAMAZI

Yeni partinin kuruluşunda Atatürk’ün Meclis için attığı adımlar takip edilecek. Önce kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunulacak. Dilekçenin verilmesinin ardından Özel ekibiyle birlikte Hacı Bayram Camii’ne cuma namazına gidecek.

YENİ PARTİYİ İLAN EDECEK

Ardından yeni parti için açıklama yapacak. Partinin resmi sosyal medya hesapları da kamuoyuna ilan edilecek. Atatürk, Hacı Bayram’da cuma namazı kıldıktan sonra TBMM’yi açmıştı.

Hem Yeni Parti hem Değişim Partisi... Özgür Özel in beklediği gün geldi 2

İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş onayının alınmasının ardından da TBMM Başkanlığı’na başvuru yapılacak, grup salonu, grup odaları ve Genel Kurul’daki oturma düzeni gibi idari işlemler yerine getirilecek. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurucular kurulunun ilk toplantısında genel başkan seçilecek, Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu oluşturulacak. İlk PM toplantısının yeni genel merkez binasında yapılması kararlaştırıldı. Daha sonra ise yaklaşık üç ay sürmesi öngörülen kongre süreci başlatılacak. Kurulacak siyasi partinin seçime girebilmesi için olağan kongre sürecini tamamlaması gerekiyor. 2 ay içerisinde belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanarak büyük kongrenin yapılması için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP parti
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