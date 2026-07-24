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'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında çarpıcı gelişme! Ünlü isimler ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verecekleri öğrenildi.

'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında çarpıcı gelişme! Ünlü isimler ifade verecek
Doğukan Akbayır

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Anahtar Kelimeler:
ahbap
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