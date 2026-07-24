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Fiyatı 1449 TL'ye düştü! İçeceklerinizi buz gibi tutan o termos indirimde
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Fiyatı 1449 TL'ye düştü! İçeceklerinizi buz gibi tutan o termos indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Yazın yürüyüşte, sporda ya da işte koştururken yanımızdaki suyun ilk yudumdaki gibi buz gibi kalması büyük lüks. Ağır termosları taşımak zor geldiği için genelde vazgeçeriz ama Stanley IceFlow tam bu noktada hayatı kolaylaştırıyor. Özel tüy hafifliğindeki yapısı, dökülmeyen twist kapağı ve gün boyu soğuk tutan yalıtımıyla öne çıkan termos bugüne özel %40 indirimde! Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu yol arkadaşını indirim bitmeden keşfedin.

Yaz sıcaklarında dışarıdayken ılık su içmekten sıkıldınız mı? Stanley IceFlow, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde buzlu içeceklerinizi saatlerce koruyor. Üstelik özel AeroLight™ teknolojisi sayesinde standart termoslara göre çok daha hafif ve çantanıza attığınızda asla sızdırmıyor. Hazır %40 indirimdeyken kendinize veya sevdiklerinize uzun yıllar kullanabileceği harika bir iyilik yapabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: Stanley The IceFlow Twist & Flip Termos

Fiyatı 1449 TL ye düştü! İçeceklerinizi buz gibi tutan o termos indirimde 1

AeroLight™ Hafiflik Teknolojisi: Özel inceltilmiş çelik teknolojisi sayesinde standart çelik şişelere kıyasla yaklaşık %33 daha hafiftir.
Twist Flip Kapak & Flow Steady: Kapağı çevirerek kolayca açılır (Twist Flip) ve içeceğinizin akış hızını kontrol etmenizi sağlayan Flow Steady mekanizmasına sahiptir.
%100 Sızdırmaz Tasarım: Kapak tam kapalı konumdayken çantanızda ters dönse bile sızdırma yapmaz.
Çift Duvar Vakum Yalıtımı: Soğuk içeceklerinizi saatlerce ideal sıcaklığında tutar.
Sürdürülebilir Malzeme: %90 geri dönüştürülmüş 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiştir, BPA içermez.
Ergonomik ve Uyumlu: Gövdesindeki girintili tutuş alanı ve entegre paslanmaz çelik taşıma halkası ile kolayca taşınabilir. Taban yapısı çoğu araç bardak tutucusuyla uyumludur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullanımı pratik beğendim."
  • "4-5 adet buz koydum test etmek icin 25-27 saat sonra baktım yarım buz kalmıştı içinde. 40 saat buz olarak tutar derken yaklaşık olarak demek istemişler sanırım. Oda sıcaklığında da test ettim. Soğukluk oranı vaad edilen zaman olarak çok yakın diyebilirim. İşlevsel ve sağlamürün. 2-3 günlük kamplar ve plaj aktiviteleri için ideal."
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Bu içerik 24 Temmuz 2026 tarihinde yayınlamıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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