Uzun pil ömrü ve şık tasarım: Huawei Watch Fit 4 indirimini kaçırmayın

Göz alıcı tasarımı profesyonel spor ve sağlık takibiyle buluşturan Huawei Watch Fit 4 akıllı saat indirime girdi! Nabız, uyku ve kalori takibini en hassas şekilde yapan cihaz, hem antrenmanlarınızda hem de günlük kombinlerinizde size eşlik ediyor. Akıllı saati indirimli fiyatıyla keşfetmek için hemen içeriği inceleyin!

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HUAWEI Watch Fit 4 Akıllı Saat

Hem şık bir aksesuar hem de kişisel bir yaşam asistanı olan Huawei Watch Fit 4, gelişmiş sensörleriyle 7/24 nabız, kanda oksijen (SpO2), stres ve detaylı uyku takibi sunarken, kapsamlı spor modlarıyla antrenmanlarınızı profesyonel seviyeye taşıyor. Uzun pil ömrü sayesinde sürekli şarj etme derdini ortadan kaldıran geniş AMOLED ekrana sahip cihaz; gelen arama ve mesaj bildirimleri ile pratik günlük araçları sayesinde her an bağlantıda kalmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Markanın bir çok modelini ailecek kullanıyoruz. Bu model de gayet başarılı."

"Alalı 6 aydan fazla olmuştur. Pil rahat 5 gün gidiyor. Herhangi bi sıkıntısı yok alınır."

"Huawei, akıllı saat kategorisinde bana göre en iyilerden bir tanesi, özellikle bu modelde gerek ölçüm doğrulukları gerekse şık tasarımı,sağlam gövdesiyle özellikle çok büyük modellerden hoşlanmayan kullanıcılar için ideal ölçülerde, yüksek parlaklık gücü sayesinde bol güneşli ortamlarda bile yüksek okunabilirlik var, ayrıca son derece hafif, özellikle bu gri örgü kordonlu modeli son derece güzel,arayüz son derece akıcı ve kullanımı kolay, Bluetooth üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde ses son derece net, WhatsApp gönderilerine hazır cevapla veya klavyeyi kullanarak cevap yazma imkanı var, ayrıca birçok emojiyi destekliyor."

Bu içerik 22HUAWEI WATCH FIT 4 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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