Uzun pil ömrü ve şık tasarım: Huawei Watch Fit 4 indirimini kaçırmayın

Göz alıcı tasarımı profesyonel spor ve sağlık takibiyle buluşturan Huawei Watch Fit 4 akıllı saat indirime girdi! Nabız, uyku ve kalori takibini en hassas şekilde yapan cihaz, hem antrenmanlarınızda hem de günlük kombinlerinizde size eşlik ediyor. Akıllı saati indirimli fiyatıyla keşfetmek için hemen içeriği inceleyin!
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Hem şık bir aksesuar hem de kişisel bir yaşam asistanı olan Huawei Watch Fit 4, gelişmiş sensörleriyle 7/24 nabız, kanda oksijen (SpO2), stres ve detaylı uyku takibi sunarken, kapsamlı spor modlarıyla antrenmanlarınızı profesyonel seviyeye taşıyor. Uzun pil ömrü sayesinde sürekli şarj etme derdini ortadan kaldıran geniş AMOLED ekrana sahip cihaz; gelen arama ve mesaj bildirimleri ile pratik günlük araçları sayesinde her an bağlantıda kalmanızı sağlıyor.
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Bu içerik 22HUAWEI WATCH FIT 4 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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