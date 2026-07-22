EA Sports FC 27'nin kapak yıldızı açıklandı

Kylian Mbappé, EA Sports FC 27 Ultimate Edition'ın kapak yıldızı oldu.

MBAPPÉ, EA SPORTS FC'DE İLK KEZ KAPAK YILDIZI

Fransız futbolcu, dört yıl aradan sonra serinin kapağına geri dönerken ilk kez EA Sports FC adıyla yayımlanan bir oyunun kapak yıldızı olarak yer alacak.

Mbappé'nin aynı zamanda EA Sports FC Mobile'ın yeni kapak yıldızı olacağı açıklandı.

1 HAFTA BOYUNCA DUYURULAR OLACAK

Electronic Arts, Kylian Mbappé'nin kapak yıldızı olarak açıklanmasının EA Sports FC 27 için bir hafta sürecek duyuruların başlangıcı olduğunu bildirdi.

Electronic Arts'ın açıklamasına göre, EA Sports FC 27'nin oynanış fragmanı, 23 Temmuz Perşembe günü YouTube üzerinden yayımlanacak. EA Sports FC 27'ye ilişkin yeni bilgiler ise önümüzdeki günlerde şirketin küresel sosyal medya kanallarından paylaşılacak.