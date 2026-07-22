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Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kararını verdi. Karalar, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılmayacağını duyurdu. Karalar "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim" dedi.

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"
Devrim Karadağ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Karalar, siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında sürdüreceğini söyledi.

ZEYDAN KARALAR: " 54 YILLIK CHP'LİYİM. BENİM İSİMLERLE İŞİM YOK"

Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

Zeydan Karalar dan Yeni parti kararı: "CHP de kalacağım" 1

ÖZGÜR ÖZEL DESTEK OLMUŞTU

Karalar, daha önce altı ayı aşan tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmiş, bu süreçte tahliyesi için verdiği destek nedeniyle Özgür Özel'e birçok kez teşekkür etmişti.

Zeydan Karalar dan Yeni parti kararı: "CHP de kalacağım" 2

ÖZEL YENİ PARTİYİ DUYURDU

Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, seçilmiş il başkanları, Parti Meclisi, MYK ve milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

74 İL BAŞKANI VE EN AZ 83 MİLLETVEKİLİ

Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni partinin resmen kurulacağını söyleyen Özel, kurulacak partinin TBMM'de açık ara farkla ana muhalefet partisi olacağını savundu.

74 il başkanı ve 83 milletvekilinin yeni partiye geçme kararı aldığı belirtilirken, bu sayının artacağı iddia edildi.

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E-DEVLET'TE YOĞUNLUK YAŞANDI

Yeni parti açıklamasının ardından CHP üyeliğinden ayrılmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı işlemlerde yoğunluk oluştu. Parti üyeliği sonlandırma hizmetinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemde erişim sorunları yaşandığı ifade edildi.

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Zeydan Karalar Özgür Özel CHP
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