Yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

31 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır