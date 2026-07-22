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Yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı

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Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı 2

31 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza otobüs
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