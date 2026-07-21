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Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi

Mutlak butlan sonrası CHP Genel Başkanlığı görevini mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni parti kuracağını grup toplantısında resmen duyurdu. Özel'in 'veda' konuşmasının ardından yeni partiye katılmak üzere CHP'den istifalar başladı. Ayrıca aralarında sanatçı Sabahat Akkiraz'ın da bulunduğu binlerce CHP üyesi de E-devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırmak üzere başvuruda bulundu. Yoğunluk nedeniyle sistemde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi
Mustafa Fidan

Özgür Özel bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda yeni partisini duyurdu ve CHP'ye veda konuşması yaptı. Özel'in konuşmasının ardından CHP'li çok sayıda vekilin partilerinden istifa ederek yeni partiye geçeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP üyeliği bulunan birçok CHp seçmeni de e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini sonlandırdıklarına dair paylaşımlarda bulundu.

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 1

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİNİ RESMEN DUYURDU: İLK İSTİFA GELDİ

Özgür Özel, yeni partinin kurulacağını ilk kez resmen duyurdu. Yenii partisiyle ilgili açıklama yapan Özel "Her son bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

CHP İZMİR VEKİLİ İSTİFA ETTİ: YENİ KURULACAK PARTİYE KATILACAK

Özel'in konuşmasının ardından CHP'den ayrılan ilk üst düzey isim CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu.

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 2

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partide siyasete devam edeceğini duyurdu.

SABAHAT AKKİRAZ DA ÜYELİĞİNİ SİLDİRDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Akkiraz paylaşımında şunları söyledi;

"5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum."

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 3

2 MİLYON ÜYELİ CHP'DE ÜYELİK İPTALİ YOĞUNLUĞU: E-DEVLET SİSTEMİ TIKANDI

Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan CHP'de Özgür Özel'in konuşmasının ardından parti üyeliğinden ayrılma işlemleri e-Devlet sisteminde aksaklığa sebep oldu.

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 4

İşlem yoğunluğu sırasında e-Devlet sisteminde "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı ekrana yansıdı.

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 5

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 6

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 7

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 8

Özgür Özel in yeni parti açıklamasının ardından CHP de istifa yağmuru: Milletvekilleri, parti üyeleri... e-Devlet sistemi kilitlendi 9

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