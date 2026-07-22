Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Hindistan'da sınav skandalları nedeniyle başlayan protestolar büyürken, Başbakan Narendra Modi'nin konutu önünde eylem yapan muhalefet lideri Rahul Gandhi polis tarafından zorla gözaltına alındı. Gandhi'nin yaka paça polis otobüsüne götürüldüğü anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başbakan Modi'nin konutu önünde eylem düzenleyen muhalefet liderinin zorla polis otobüsüne bindirildiği görüldü.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, son yılların en büyük öğrenci protestolarına sahne oluyor. Eğitim sistemi ve art arda meydana gelen sınav skandallarına tepki olarak başlayan protestolara ana muhalefet partisi Kongre'nin lideri Rahul Gandhi de destek verdi.

Rahul Gandhi dün öğleden sonra Başbakan Narendra Modi'nin konutunun önünde oturma eylemi düzenleyerek Modi'nin "Hindistan gençliğinin geleceğini mahvettiği" gerekçesiyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Gandhi, hükümetin öğrencilerin taleplerini ve bir gün önce polisin protestoculara uyguladığı şiddeti parlamentoda ele almayı reddettiğini öne sürdü. Bu nedenle protestoları doğrudan Modi'nin konutunun önüne taşıdıklarını belirten muhalefet lideri "Hükümet ne sorumluluk almak istiyor ne de konunun parlamentoda tartışılmasına izin veriyor" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polislerin Rahul Gandhi'yi kollarından ve bacaklarından tutarak kalabalığın arasından çıkardığı ve yakındaki bir otobüse bindirerek bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

Gandhi'nin götürülmesi sırasında protestocuların otobüse binmeye çalışması üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Muhalefet lideri daha sonra sosyal medya hesabından zorla uzaklaştırıldığı anlara ait fotoğrafları paylaşarak protestoların devam edeceğini söyledi.

Kongre Partisi'nin üst düzey isimlerinden ve aynı zamanda Rahul Gandhi'nin kız kardeşi Priyanka Gandhi de aynı gün kısa süreliğine gözaltına alındı.

Protestolar, kendisini Hamam Böceği Partisi olarak adlandıran yeni gençlik hareketi üstleniyor. Hareket eğitim sisteminde reform yapılmasını ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını istiyor.

Pazartesi günü düzenlenen protestolara 50 binden fazla kişi katılmış ve bunların büyük bölümünü 20'li yaşlarının başındaki öğrenciler oluşturmuştu. Polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması ve coplarla müdahalede bulunması tepki çekmişti. Polis olaylarda 60 sivil ve 118 polis memurunun yaralandığını iddia ederken protesto organizatörleri yaralı sayısının resmi olarak açıklanandan daha fazla olduğunu savunmuştu.

Başbakan Narendra Modi, protestolarla ilgili henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. Hükümet adına ilk açıklamayı yapan Parlamento İşleri Bakanı Kiren Rijiju ise "Gençlerimizin güvenliği, emniyeti ve geleceği önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.