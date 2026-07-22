“Kumpas – Komplo – Mağduriyet” Haluk Levent’in vurgunu sonrası dikkat çeken yorum!

Değirmenci, paylaşımında Haluk Levent hakkında geçmişte kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialara atıfta bulunarak, bu iddialar karşısında kullanılan "kumpas", "komplo" ve "mağduriyet" söylemlerini eleştirdi.

Paylaşımında, bazı medya kuruluşlarının Haluk Levent hakkındaki tartışmaları sorgulamak yerine yalnızca "kumpas" söylemini haberleştirdiğini savunan Değirmenci, bunun gazetecilik açısından tartışılması gereken bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

"Gerçek gazetecilik, alkışlanan maskeleri değil, maskenin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaktır." diyen Değirmenci, gazeteciliğin herhangi bir tarafın söylemini sorgulamadan aktarmak değil, kamuoyunu ilgilendiren iddiaları araştırmak ve doğrulamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Değirmenci, paylaşımının sonunda şu değerlendirmeye yer verdi:

"Her parlatılan 'çakma kahraman', yarının yeni dolandırıcılarına güçlü bir mesaj veriyor; 'Yeterince iyi bir algı kurarsan, hesap vermek yerine mağdur rolüne bürünebilirsin.' İşte bu yüzden sahte kahramanlık hikâyelerini deşifre etmek yalnızca bir gazetecilik faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

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