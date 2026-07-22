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22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı

22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 5 şüpheli tutuklanırken 14'ü için adli kontrol hükümleri uygulandı.

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 22 ilde düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında bilgi verildi. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar kapsamında 128 şüpheli yakalandı.

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 1

DOĞRUDAN ÖRGÜTLE İRTİBATLILARMIŞ

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

5'i TUTUKLANDI

Yakalanan 128 şüpheliden 5'i tutuklanırken 14'ü için ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 2

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 3

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 4

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 5

22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı 6

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Anahtar Kelimeler:
fetö İçişleri Bakanlığı jandarma
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