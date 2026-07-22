22 ilde FETÖ operasyonu! 128 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 22 ilde düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında bilgi verildi. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar kapsamında 128 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

22 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet… pic.twitter.com/8mgcBbdMO7