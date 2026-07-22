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Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verecek.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı
Doğukan Akbayır

Türkiye'nin dikkatini ayırmadığı Ahbap Derneği soruşturmasından her saat yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ünlü isimler ifadeye çağırıldı.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı 1

FATİH PORTAKAL, ECE ÜNER...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun verdiği bilgiye göre, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verecek.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı 2

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı 3

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı 4

HALUK LEVENT DAHİL 14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ahbap Derneği soruşturması! Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun ifadeye çağırıldı 5

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.

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fatih portakal Feyza Altun Ece Üner
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