HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Doktorla taksici arasında ücret tartışması! "Bu adam beni kaçırıyor"

İçerik devam ediyor

Şişli’de özel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A. (38), mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla taksi şoförü Enver P. (40) arasında tartışma çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde taksi şoförü, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Paramı vermiyor" dediği anlar görülüyor.

Şişli'deki olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.25 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel hastanede doktor olarak çalışan Iraklı Alyaa Shallal Nayef A., saat 08.40 sıralarında mobil uygulama üzerinden çağırdığı 34 TDV 84 plakalı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre uygulamada yolculuk ücretinin bin 686 lira olarak göründüğünü belirten doktor, evinin bulunduğu sitenin önüne geldiğinde taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını gördü. Ücrete itiraz etmesi üzerine doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı.

ÇANTASINI ALIP ÖN KOLTUĞA KOYDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Doktorun ifadesine göre taksi şoförü, sitenin önünden hareket ederek kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Alyaa Shallal Nayef A.’nın polis ekiplerini aramasının ardından taksiyi durduran şoför, doktorun çantasını alarak öndeki koltuğa koydu. Doktor, çantasını geri almaya çalıştığını ancak taksi şoförünün buna engel olduğunu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediğini de öne sürdü.

Doktorla taksici arasında ücret tartışması! "Bu adam beni kaçırıyor" 1

'YARDIM EDİN BU ADAM BENİ KAÇIRIYOR'

Diğer yandan tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun" dediği anlar duyuluyor.

Doktorla taksici arasında ücret tartışması! "Bu adam beni kaçırıyor" 2

Aynı görüntülerde Iraklı doktorun ise çevrede bulunanlara, Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" diyerek yardım istediği anlar görülüyor.

'SENDEN DAHA FAZLA PARA ALACAĞIM'

Alyaa Shallal Nayef A., polis ekiplerini beklediği sırada taksi şoförünün kendisine yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğunu, hakaret ettiğini ve "Senden daha fazla para alacağım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Doktorla taksici arasında ücret tartışması! "Bu adam beni kaçırıyor" 3

Kadın doktor, olay yerine gelen polis ekiplerinin çantasını eksiksiz teslim ettiğini belirterek taksi şoförü Enver P.’den 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital güvenlikte yeni dönem: Hayat 112 portalına rekor ilgi! Dijital güvenlikte yeni dönem: Hayat 112 portalına rekor ilgi!
3 yaşındaki Leyla 18 gün sonra ölü bulunmuştu! Cani amca kuyu ve ambarda saklayıp dereye atmış...3 yaşındaki Leyla 18 gün sonra ölü bulunmuştu! Cani amca kuyu ve ambarda saklayıp dereye atmış...

Anahtar Kelimeler:
Doktor Şişli taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.