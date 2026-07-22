Dijital güvenlikte yeni dönem: 'Hayat 112' portalına rekor ilgi!

"HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması", kısa sürede 750 bini aşan indirme rekor seviyelere ulaştı. e-Devlet entegrasyonu sayesinde adeta yeni nesil bir 'dijital dilekçe' devrini başlatan uygulama; fotoğraf ve video ekleme özelliklerinden EDS ve radar konumlarının şeffafça paylaşılmasına, olası bir depremde yakınlarınıza otomatik giden güvenlik mesajlarından akıllı saat uyumuna kadar hayat kurtaran birçok yeniliği tek bir ekrana sığdırıyor.

Vatandaşların bildirim süreçlerini hızlandıran mobil uygulamaya dikkat çekici yeni özellikler eklendi. Yapılan son güncellemeyle birlikte iOS kestirmeleri sayesinde uygulamayı açmadan bile anında kanıt kaydedilebilirken; haritaya eklenen sabit EDS kameraları, yeni yol tercihleri ve altyapı iyileştirmeleriyle kullanıcılara çok daha pratik ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Uygulamanın ilk indirildiği zamandan günümüze toplam 12 bin 268 ihbar oluşturuşturulurken, en çok ihbar gelen birim 6 bin 777 İle emniyet oldu. Olay türü olarak ise sahipsiz sokak hayvanlarına 4 bin 585 ihbar yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin duyurusuyla hayata geçen portal, acil ihbar hattının tek numarada birleşmesinin ardından atılan en büyük dijital adım oldu. Sadece sesli bir hat olmaktan çıkan 112, artık fotoğraf ve video paylaşılabilen akıllı bir platform olarak yerini aldı.

UYGULAMAYI AÇMADAN İHBARLAR İÇİN KANIT KAYDETME ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Yalnızca iki ay içerisinde vatandaşların büyük bir beğenisini kazanan ‘HAYAT 112 Mobil Portal’ 1.0.4 güncellemesi ile kullanıcılarına iyileştirme hizmeti sundu. Bu sürümde ihbar oluşturma sürecinde yenilikleri sundu. Vatandaşların bildirim süreçlerini dijitalleştiren mobil uygulamada da dikkat çekici geliştirmeler devreye alındı. Yapılan son güncellemelerle birlikte ihbar oluşturma süreci baştan aşağı hızlandırılarak çok daha pratik bir yapıya kavuşturuldu. Kullanıcılar artık vaka formuna geçiş yapmaya gerek duymadan doğrudan uygulama içinden veya iOS Kestirmeleri desteğiyle uygulamayı hiç açmadan anında fotoğraf ve video kaydedebiliyor. Çekilen bu dijital kanıtlar otomatik olarak profildeki "Taslak Görseller" bölümünde güvenle depolanıyor ve vatandaşlar diledikleri zaman oturum açarak ellerindeki kayıtları resmi ihbarlarına kolayca entegre edebiliyor.

EDS’LER MOBİL PORTALDA NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜNÜYOR

Bu raporlama kolaylığının yanı sıra, harita sistemleri ve genel kullanım deneyiminde de önemli yenilikler hayata geçirildi. Sürücüler için kritik bir öneme sahip olan sabit EDS kameraları artık harita üzerinde net bir şekilde görüntülenebilirken, uygulamanın Radart özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri ile trafik ihlallerine yönelik yeni olay türleri eklendi. Her kesimden kullanıcının rahatlığı düşünülerek yazı boyutlarının akıllı telefonların sistem ayarlarıyla otomatik uyumlu hale getirildiği platformda, yapılan kapsamlı altyapı iyileştirmeleri sayesinde artık çok daha hızlı, kararlı ve kesintisiz bir performans sunuluyor.

MULTİMEDYA DESTEKLİ İHBARDA SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

Vatandaşlar, e-Devlet bilgileriyle girdikleri uygulamada "İlk Yardım İhbarı" butonuna basarak olay yerinin adresini, 10 saniyelik bir video veya fotoğrafla saniyeler içinde polis ekiplerine ulaştırabiliyor. Bu sistem, ihbarların resmi bir dijital dilekçe niteliği taşımasını ve ekiplerin hızla olay yerine intikal etmesini sağlıyor.

İKİ AYDA 750 BİN KULLANICIYI AŞTI

Mayıs ayında Android ve iOS platformlarında yayınlanan uygulama, kısa sürede rekor bir ilgiyle karşılaştı. Uygulamanın ulaştığı güncel istatistikler ise şu şekilde: Toplam indirme 735 binin üzerinde bu rakamın 321 bini İOS’da 414 bini ise Android sürümünde indirdi.

EN ÇOK İHBAR ALAN BİRİM EMNİYET OLDU

En çok ihbar alan birimler sırasıyla emniyet 6 bin 777 ihbar yapılırken, Valiliklere 4 bin 585, Jandarma’ya 648, Sağlığa 449, AFAD’a ise 356 ihbar yapıldı. AFAD’a ihbar en çok deprem bölgesi şehirlerinden gelirken, Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarlar beklendiği üzere sahil şeridindeki illerde yoğunlaştı.

EN FAZLA ŞİKAYET SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA YAPILDI

HAYAT 112’ye toplam 12 bin 268 ihbar oluşturuşturuldu. En fazla iletilen 5 olay türünde ise sıra olay türü tekil vaka adedi olarak sahipsiz sokak hayvanları 4 bin 585, hatalı park bin 809, trafik ihlalleri bin 132, ekip/yardım talebi 816, gürültü 708 olarak dikkat çekti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN “KIRMIZI KOD” TAKİBİ

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik ihbarlar yerel yönetimlere iletildi. Sistem, çözümsüzlüğü önlemek adına bir takip mekanizması barındırıyor. Eğer hayvanlar birkaç gün içinde toplanmazsa, bu durum HAYAT 112 merkezine "Kırmızı kodla müdahale edilmedi" uyarısı olarak düşüyor ve yerel yönetimler harekete geçene kadar sistemde kalıyor.

İHBARDA MEGAKENT İLK SIRADA

En fazla ihbarın yapıldığı şehir 3 bin 323 ile İstanbul olurken, megakenti sırayla başkent Ankara 991, İzmir 868 Bursa 471 ve Kocaeli 400 ihbarla ilk beş sırayı aldı.

GÜÇ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ: 8 KÖŞELİ KOORDİNASYON YILDIZI

Bakanlığın acil durum organizasyon kabiliyetini yansıtan uygulamanın logosu da özel bir anlam taşıyor. Kurumlar arası bağı temsil eden bu logoda; Pusula Formu yön göstericiliği, güveni ve hızlı refleksleri; Beyaz Komuta Halkası 112'nin merkezi komuta ve koordinasyon gücünü; 8 Köşeli Yıldız ise hız, güven, sağlık, isabet, koordinasyon, hazırlık, yerlilik ve erişilebilirlik ilkelerini temsil ediyor.

OKULLARDA TEK TUŞLA GÜVENLİK VE GENİŞLETİLMİŞ MENÜLER

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılar sonrası tedbirleri artıran İçişleri Bakanlığı, uygulamaya "Okul Acil" modülünü ekledi. Öğretmenler artık akıllı telefonları veya entegre edilmiş akıllı saatleri üzerinden tek dokunuşla acil ihbar verebiliyor. Genişletilen menüde yer alan diğer başlıklar ise şunlar: Trafik kazaları tutanak tutmak için değil, kaza tipine en uygun ekibin hızla yönlendirilmesi için; yangınlar, "Orman" ve "Bina İçi" olarak iki ayrı sekmeden spesifik bildirim imkanı; diğer ihbarlar terör, kaçakçılık, düzensiz göç, cinsel saldırı ve intihar girişimi gibi hayati durumlar.

KADES VE UYUMA ARTIK TEK ÇATIDA

Kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması UYUMA, Hayat 112 çatısı altında birleştirildi. KADES'in akıllı saatlere tam entegrasyonu sağlandı. Ayrıca "Yakınımda Ne Var" modülü ile en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocakları harita üzerinden tek tıkla bulunabiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ GÜVENDE: GİZLİ İHBAR SEÇENEĞİ

İhbarcıların güvenliğini ön planda tutan sistem, KVKK standartlarına tam uyumlu çalışıyor. İsteyen vatandaşlar "ihbarımı gizli tut" seçeneğini işaretleyerek kimliklerini ifşa etmeden suçla mücadeleye destek verebiliyor. Panik anlarında dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyenler için ekrandaki "112 Acil" butonu, anında sesli çağrı merkezine bağlanma imkanı sunuyor.

AFET ANINDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM: OTOMATİK “GÜVENDEYİM” MESAJI

Uygulama, doğal afetlerde yaşanan iletişim kopukluklarına son verecek. Kullanıcılar belirledikleri 5 il ve 5 ilçe için sel, aşırı yağış gibi anlık uyarılar alabiliyor. 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde depremin merkez üssüne 100 kilometre yarıçapında bulunan vatandaşlara anında "İyi misin?" mesajı gidiyor. Kullanıcının sisteme kaydettiği 5 yakınına otomatik olarak "Merak Etmeyin o Güvende" SMS'i iletiliyor, böylece afet anlarındaki hat yoğunluğunun önüne geçiliyor. Dış destek alınmadan, Türk mühendislerince yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamada şu an İngilizce dil desteği bulunurken, yakında yeni dillerin de ekleneceği belirtiliyor.

HAYAT KURTARAN EKSTRA ÖZELLİKLER

Olası bir afet anındaki kargaşayı önlemek için uygulamaya eklenen hayati fonksiyonlar da var. Acil toplanma alanları en yakın toplanma alanını harita üzerinde gösteriyor. Yüksek frekanslı ses enkaz altında kalan vatandaşların alarm butonuyla çıkardığı ses, ekiplerin saniyeler içinde konuma ulaşmasını sağlıyor. Köpek frekansi, sadece arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği (insan kulağının algılamadığı) özel ses dalgalarıyla köpekler hedefe yönlendiriyor. Mors alfabesi sesli iletişimin imkânsız olduğu anlarda, cihaz yardımıyla Mors kodu kullanılarak hızlıca acil yardım çağrısı gönderilebiliyor. Uygulamada güvenlik gerekçesiyle arama noktalarının tam konumu verilmese de, güzergâh boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği önceden bildiriliyor. Sürücüler için tuzak radar kurulmadığının en net göstergesi olarak uygulama dikkat çekiyor.