Önce Zeydan Karalar şimdi Cemil Tugay! Özel'in yeni partisine katılmayacak

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel, kararını verdi ve dün yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti. Yeni parti kuracaklarını duyuran Özgür Özel, yeni bir yol bulmak zorunda olduklarını söyledi. Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası CHP'de peş peşe istifalar yaşanırken; gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmuştu.

CEMİL TUGAY KARARINI VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geçmesiı ve Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından 18 Haziran'da CHP'den istifa eden Tugay kararını verdi.

ÖZGÜR ÖZELİN KURACAĞI YENİ PARTİYE KATILACAK Mİ?

Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılıp katılmayacağı merak edilen Tugay, 'bekleme' kararı aldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar Tv'deki yayında "Şu an itibarıyla Cemil Tugay bağımsızlığını korumayı düşünüyor. Yeni partiye geçmeyi düşünmüyor." iddiasında bulundu.

"AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR" İDDİASI

Pehlivan sözlerinin devamında "Hatta bazı İzmirliler, ‘AK Parti’ye geçerse de şaşırmayız’ diyorlar. Bunun doğru olma ihtimalini düşünenler de var ama ben şaşırırım" diye konuştu.

Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Tugay'ın Özgür Özel'i İzmir'e geldiğinde karşılamamış olması da iddiaları beraberinde getirmişti.

ZEYDAN KARALAR DA YENİ PARTİYE GEÇMEYECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, yaptığı açıklamada yeni partiye geçmeyeceğini ve CHP'de kalacağını açıklamıştı.