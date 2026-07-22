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Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 1 personel hayatını kaybetti

Karadeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik saldırı riski her geçen gün artarken Rusya'nın Taman Limanı'ndan yola çıkan Türk bayraklı 'Mv Reyhan Sarı' isimli kuru yük gemisi Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 1 personel hayatını kaybetti

Saldırıda gemide görevli 1 makine personeli hayatını kaybederken, 3 personelin de yaralandı. Saldırının Karadeniz'de Samsun açıklarında uluslararası sularda meydana geldiği iddia edildi. Saldırıdan sonra geminin seyir kabiliyetinin de olduğu öğrenildi.

1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ, 3 PERSONEL YARALI

İstanbul liman kütüğüne kayıtlı ve 9543342 IMO numaralı "Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli 1 Türk personel olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 3 personelin ise ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Saldırının ardından gemide güvenlik önlemleri artırılırken, olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma ve teknik inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkili makamlardan olaya ve personelin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi İHA
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