Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulamasını kınayan bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.
Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan; deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir.
Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
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