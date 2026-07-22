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Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin"

Orta Doğu'da Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık Husilerin tutumlarını kınadığı açıklamasında, "Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulamasını kınayan bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı ndan Husilere kınama! "Bir an önce sona erdirin" 1

BAKANLIKTAN KINAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.

"BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİN"

Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan; deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir.

Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husiler Orta Doğu
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