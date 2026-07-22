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Uygun fiyat ve dayanıklılık bir arada: Anthony Jackson valiz seti indirimde
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Uygun fiyat ve dayanıklılık bir arada: Anthony Jackson valiz seti indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Seyahatlerin en yorucu kısmı olan ağır valiz taşıma çilesi ve bagaj kotası stresine son verin! Anthony Jackson valiz seti, tüy gibi hafif yapısıyla eşyalarınız için maksimum alan yaratırken, 360 derece sessiz tekerlekleriyle yolculuğunuzu konfora dönüştürüyor. İster hafta sonu seyahatleri ister uzun bir tatil olsun; ihtiyacınız olan tüm boyutlar bu şık sette bir arada. Detaylar içerikte!

Yarı yolda bırakan veya ilk darbede hasar gören valizlerden sıkıldınız mı? Darbelere dayanıklı ABS teknolojisi ve korumalı köşe tasarımlara sahip Anthony Jackson valiz seti, yıllarca ilk günkü sağlamlığıyla size eşlik ediyor. Kabin, orta ve büyük boydan oluşan 3'lü set, tüm ailenin ihtiyacını tek seferde çözüyor. Şimdi indirimdeyken uzun ömürlü bir seyahat yatırımı yapmanın tam zamanı!

Anthony Jackson TRION Ultra Hafif ABS Valiz (3'lü Set)

Uygun fiyat ve dayanıklılık bir arada: Anthony Jackson valiz seti indirimde 1

Farklı seyahat ihtiyaçlarına özel kabin, orta ve büyük boy seçenekleriyle tüm yolculuklarınızı organize eden Anthony Jackson valiz seti, darbelere karşı ekstra direnç sağlayan dayanıklı ABS hammaddesi ve özel köşe koruyucularıyla seyahatlerinizde maksimum güvenlik sunar. Ultra hafif yapısı sayesinde bagaj kotanızı zorlamadan özgürce eşya toplamanıza olanak tanır. 360 derece dönebilen sessiz çift tekerlek sistemi ve kademeli çekçek mekanizması, havalimanında veya şehir içinde zahmetsiz bir sürüş deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "2 ay önce aldım, kullandıktan sonra iki tane daha aldım, piyasada satılanlara göre daha kaliteli ve sağlam, çok kullanışlı detaylar düşünülmüş, iki tarafında ayrı tutacak, şifreli kilit, kaliteli tekerlekler, çok hızlı kargo."
  • "13 günlük Balkanlar seyahatimde en büyük boy ve kabin valizini kullandım, aşırı kullanışlı, sürümü çok kolay ve hiçbir hasar olmadan döndük."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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