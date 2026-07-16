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Kediniz için maksimum güvenlik ve hijyen: Haustier Kedi Tuvaleti indirimde
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Kediniz için maksimum güvenlik ve hijyen: Haustier Kedi Tuvaleti indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Kedi kumunu sürekli kürekle temizlemekten ve evdeki kötü kokulardan yorulduysanız kokuları maskelemeden tamamen ortadan kaldıran Haustier MSP05 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaletini çok seveceksiniz! Şimdi 2.991 TL indirime giren bu konfora hemen sahip olmak için hemen içeriğe geçelim!

Evde değilken bile kedinizin hijyenini düşünmek istemez misiniz? Haustier MSP05 Akıllı Kedi Tuvaleti, mobil uygulaması sayesinde nerede olursanız olun temizlik süreçlerini uzaktan yönetmenizi sağlar. 65 litrelik geniş iç hacmi 1-8 kg arası tüm kediler için mükemmel bir rahatlık sunarken akıllı sensörleriyle de sıkışma ve kaza riskini tamamen önleyen ürünü 2.991 TL indirimli fiyatıyla sepetinize eklemek için acele edin!

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Haustier MSP05 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Kediniz için maksimum güvenlik ve hijyen: Haustier Kedi Tuvaleti indirimde 1

Haustier MSP05 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, 65 litrelik geniş iç haznesi ve 9 litrelik çöp kutusu sayesinde patili dostlarınıza 15 güne varan temizlik özgürlüğü sunar. 4 katmanlı akıllı güvenlik sistemi (ağırlık sensörleri, kızılötesi hareket algılama ve sıkışma koruması) ile dostunuzun güvenliğini ön planda tutar. Mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı tanıyan cihaz, entegre iyonik sterilizasyonu ve otomatik kapanan kapağıyla kötü kokuları maskelemek yerine tamamen yok eder. Kolayca sökülüp yıkanabilir yapısıyla da evinizde hijyenik, pratik ve %30 alan tasarrufu sağlayan konforlu bir yaşam alanı yaratır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce de bu markanın akıllı kedi tuvaletini kullanmıştım. Bu hem daha az yer kaplıyor hem de görünümü çok daha estetik. Kedilerin ve ben beğendik. Almayı düşünenlere tavsiye ederim."
  • "İyi ki almışım dediğim ürünlerden biri oldu. Evde koku problemini ciddi şekilde azalttı ve günlük kum temizleme derdini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Özellikle çalışan biriysen büyük rahatlık sağlıyor. Kedim birkaç gün içinde alıştı ve şu an normal tuvaletten daha rahat kullanıyor. Temizliği pratik, haznesi uzun süre idare ediyor ve evin daha temiz kalmasına yardımcı oluyor. Kum sürekli temiz kaldığı için kedinin tuvaleti kullanma isteği de arttı. Sessiz çalışması da güzel, gece rahatsız etmiyor. Başta fiyatı yüksek gibi geliyor ama kullanım rahatlığı düşünülünce gerçekten parasını hak ediyor. Birden fazla kedisi olanlar için bence çok daha büyük konfor."
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Bu içerik 16 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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