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Çamur, toz ve darbeye dayanıklı Casio G-SHOCK saatte dev fırsat!
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Çamur, toz ve darbeye dayanıklı Casio G-SHOCK saatte dev fırsat!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Dağda, kampta ya da zorlu doğa yürüyüşlerinde asla yarı yolda kalmayacak, çamura ve darbelere tamamen dayanıklı bir saat arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın! Casio G-SHOCK Mudmaster; dahili pusulası, termometresi ve sarsılmaz yapısıyla doğa tutkunlarının bir numaralı tercihi. Macera ruhunu bileğinde taşımak ve en zorlu koşullara her an hazırlıklı olmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bu efsane model, şimdi yarı fiyatına düşen kaçırılmayacak fırsatıyla sizi bekliyor!

Bileğinizde hem güçlü bir duruş sergileyen hem de yıllarca yıpranmadan size eşlik edecek bir saat hayal ediyorsanız tam aradığınız yerdesiniz! Çamur geçirmez özel contaları, 200 metre su geçirmezliği ve dikkat çekici askeri tasarımıyla Casio G-SHOCK Mudmaster, tarzınıza sarsılmaz bir karakter katıyor. Günlük yaşamda sağlamlıktan ve şıklıktan ödün vermeyenlerin favorisi olan saatteki dev indirimi kaçırmamak için acele edin!

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Dayanıklılığın simgesi: Casio GG-1000-1A5DR G-SHOCK Erkek Kol Saati

Çamur, toz ve darbeye dayanıklı Casio G-SHOCK saatte dev fırsat! 1

Zorlu arazi koşulları için tasarlanan Casio G-SHOCK Mudmaster GG-1000-1A5, çamur ve toza geçit vermeyen özel gövde yapısıyla sınırları zorlar. Dahili dijital pusula ve termometreden oluşan Çift Sensör teknolojisi, doğa maceralarınızda yönünüzü ve hava şartlarını anında takip etmenizi sağlar. 200 metreye kadar su geçirmezlik, darbeye dayanıklı kasa yapısı ve Super Illuminator LED aydınlatması sayesinde en karanlık ortamlarda bile zamanı net şekilde okuyabileceğiniz saat, dayanıklı silikon kordonu ve güçlü hatlarıyla hem günlük hayatta hem de doğada sarsılmaz bir konfor sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Geçtiğimiz günlerde Casio G-Shock saati satın aldım ve söylemeliyim ki tüm beklentilerimi aştı! Bu saat, sağlam dayanıklılığı modern işlevsellikle mükemmel bir şekilde birleştirerek hem günlük kullanım hem de ekstrem aktiviteler için ideal bir yol arkadaşı haline geliyor."
  • "Bu G-Shock bilekte muhteşem görünüyor ve kelimenin tam anlamıyla bir kıyameti bile atlatabilecek gibi hissettiriyor. Yapı kalitesi her yönüyle üst düzey, ancak negatif dijital ekran biraz can sıkıcı çünkü LED yoğunluğu çok zayıf. Alışmak biraz zaman alacak. Genel olarak harika. Dijital ekranı okumak için biraz gözlerinizi kısmanıza razıysanız, sağlam bir saat!"
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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