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Bodrum'da kanlı infaz! Tuvaletten dönerken ensesinden vuruldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, tuvaletten döndüğü sırada ensesinden vurularak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bitez sahili mevkisindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Muhammer Bilik (28), tuvalete gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkadan silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan, olayın ardından ara sokağa kaçarak motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bodrum da kanlı infaz! Tuvaletten dönerken ensesinden vuruldu 1

TUVALETTEN DÖNERKEN ARKASINDAN SALDIRDI

İddiaya göre, restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bodrum da kanlı infaz! Tuvaletten dönerken ensesinden vuruldu 2

Bilik'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum da kanlı infaz! Tuvaletten dönerken ensesinden vuruldu 3

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum silahlı saldırı infaz
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