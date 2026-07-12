AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ

Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği yer alıyor.



Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar yer aldı. Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Soruşturmadaki bir diğer önemli tespit ise dernek hesaplarındaki hareketlilik oldu. Ahbap Derneği'nin hesabından, Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı saptandı.

AHBAP İPTAL EDİLEMEZ ŞEKİLDE KEFİL YAPILDI

Soruşturmanın en kritik aşamalarından birini ise savcılık dosyasına giren senet detayları oluşturdu. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tarihlerde toplam değeri 2 milyon 750 bin lira olan 3 ayrı senet verdiği belirlendi.

Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 senet verdiği tespit edildi.

Senetlerde Haluk Levent “Borçlu” gözükürken Ahbap Derneği’nin “Gayrikabili rücu” (iptal edilemez şekilde) “Kefil” olduğunun kayıtlı olduğu, Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle E.Ö.Ç.’ye devredildiği tespit edildi.

GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN AKLAMA İDDİASI

Senet imzalanmasına bağlantılı olarak yürütülen gayrimenkul trafiği de emniyet güçlerinin incelemesine takıldı. Arland adına kayıtlı olan gayrimenkulün, ilk olarak Haluk Levent'in asistanı adına alındığı belirlendi.



Söz konusu taşınmazın, satın alma işleminden sadece 4 gün sonra aklama faaliyetleri kapsamında E.Ö.Ç. isimli şahsa devredildiği tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.