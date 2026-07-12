HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in derneği kefil göstererek imzaladığı milyonlarca liralık senetler de girdi.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ

Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği yer alıyor.
AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 1
Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar yer aldı. Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Soruşturmadaki bir diğer önemli tespit ise dernek hesaplarındaki hareketlilik oldu. Ahbap Derneği'nin hesabından, Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı saptandı.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 2

AHBAP İPTAL EDİLEMEZ ŞEKİLDE KEFİL YAPILDI

Soruşturmanın en kritik aşamalarından birini ise savcılık dosyasına giren senet detayları oluşturdu. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tarihlerde toplam değeri 2 milyon 750 bin lira olan 3 ayrı senet verdiği belirlendi.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 3

Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 senet verdiği tespit edildi.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 4

Senetlerde Haluk Levent “Borçlu” gözükürken Ahbap Derneği’nin “Gayrikabili rücu” (iptal edilemez şekilde) “Kefil” olduğunun kayıtlı olduğu, Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle E.Ö.Ç.’ye devredildiği tespit edildi.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 5

GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN AKLAMA İDDİASI

Senet imzalanmasına bağlantılı olarak yürütülen gayrimenkul trafiği de emniyet güçlerinin incelemesine takıldı. Arland adına kayıtlı olan gayrimenkulün, ilk olarak Haluk Levent'in asistanı adına alındığı belirlendi.
AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 6
Söz konusu taşınmazın, satın alma işleminden sadece 4 gün sonra aklama faaliyetleri kapsamında E.Ö.Ç. isimli şahsa devredildiği tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

AHBAP Derneği soruşturmasında ortaya çıktı! Haluk Levent milyonlarca liralık senet imzalamış 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldıSuriye'de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı
Aile içi kavga cinayetle bitti! Av tüfeğiyle vurarak öldürdüAile içi kavga cinayetle bitti! Av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Haluk Levent gözaltına alındı! 990 milyon liralık bahis detayı

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.