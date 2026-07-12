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Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan gelen bir yangın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir barda çıktığı belirtilen yangında 27 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul facia sonrası açıklamada bulundu.

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Turizm sektörüyle öne çıkan Tayland'ın Bangkok şehrindeki Chatuchak bölgesinde bir barda çıkan yangından gelen görüntüler görenleri şoke etti.

27 KİŞİ CAN VERDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü... 1

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü... 2

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü... 3

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü... 4
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tayland
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