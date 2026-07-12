Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Turizm sektörüyle öne çıkan Tayland'ın Bangkok şehrindeki Chatuchak bölgesinde bir barda çıkan yangından gelen görüntüler görenleri şoke etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. pic.twitter.com/lQ4EzZMWRP — Mynet (@mynet) July 12, 2026

27 KİŞİ CAN VERDİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır