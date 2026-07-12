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Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 DJZ 53 plakalı otomobil ile 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Malatya da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı 1

MALATYA'DAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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