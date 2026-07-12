Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

DALINDAN KİRAZ YİYEN KARI KOCA 11 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

TARIM İLACI ŞÜPHESİ

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır