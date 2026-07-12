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Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin’in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti 1

(Ahmet Derin 1 Temmuz'da vefat etmişti)

DALINDAN KİRAZ YİYEN KARI KOCA 11 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti 2

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti 3

TARIM İLACI ŞÜPHESİ

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kastamonu Kiraz ölüm
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