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Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Kırşehir'de jandarma ekiplerince asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 1276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.

Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, kent genelinde alınan emniyet tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirilen, Kırşehir merkez ve ilçelerinde kurulan asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı 2 WhatsApp grubu tespit edildi.

Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar" 1

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grupların yöneticileri olduğu belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile gruplarda jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, konum bilgileri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları tespit edilen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar" 2

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 1276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar" 3

Yer: Kırşehir! Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar" 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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