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Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin mesailerine ilişkin düzenleme yapılacağına dair mesaj verdi. Bakan Çiftçi "Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var" dedi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor
Doğukan Akbayır

Bakan Çiftçi katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi'nin özellikle polislerle ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili verdiği bilgiler dikkat çekti.

İşte Çİftçi'nin açıklamalarından satır başları:

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor 1

POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ

"İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak."

NATO ZİRVESİ

Bakan Çiftçi ayrıca NATO Zirvesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi'nin bu konudaki ifadeleri şu şekilde:

"Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık.

Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık.

Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi.

Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu. Türkiye çıtayı yükseltti."

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Anahtar Kelimeler:
polis Mustafa Çiftçi
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