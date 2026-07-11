Van’da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve sanatseverler katıldı.

“TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DÜNYA ÇAPINDA BİR KÜLTÜR SANAT MARKASINA DÖNÜŞTÜ”

Van Müzesi’nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sözlerine Urartulardan Asurlulara, Medlerden Perslere, Bizans’tan Selçuklulara ve Osmanlı’ya dek sayısız medeniyetin izlerini taşıyan kadim coğrafyada Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin onuncu durağını gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını dile getirerek başladı.

Alpaslan, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün yedi bölge ve 26 şehirde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştüğünü belirterek festivalin kapsayıcılığı ve katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumunda olduğunu ifade etti. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını, etkinliklerle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırdıklarını ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle yerel esnafa, otellere, restoranlara can suyu olduğunu ve böylece bu mirasın ekonomik değere de dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayıp 15 Kasım’da Adana’da sona erecek olan 234 günlük maratonla dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinlediklerini belirten Alpaslan, Cumhuriyetin 100. Yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yapılan bu büyük markayla şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

“VAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VİZYONUMUZUN EN GÜÇLÜ ADIMLARINDAN BİRİ”

Van’ın, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kültür, sanat ve turizm vizyonunun en güçlü duraklarından biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, “Van; eşsiz doğası, köklü kültürü, güçlü sanat birikimi, gelişen turizm potansiyeli ve benzersiz gastronomisiyle ülkemizin en müstesna şehirlerinden biridir.

Bakanlığımızın son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sayesinde Van, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne kayıtlı; çömlekçilikten savatlı gümüş işlemeciliğine, parzum ve emeni dokumacılığından kökbörüye uzanan 13 özgün kültürel unsurla bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz.” dedi.

2026 yılında gastronomiyi festivalin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkardıklarını belirten Alpaslan, “Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali’nde gastronomiye özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağını; dünyaca ünlü Van kahvaltısını, otlu peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya tanıtmak amacıyla ‘Lezzet Noktası’ projemizi hayata geçirdik.

Alanında uzman gastronomi profesyonellerinden oluşan danışma kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Van’da 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik. Festival boyunca ziyaretçilerimizi bu özgün lezzet rotalarıyla buluştururken, Van’ın gastronomi mirasını da uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“8 MEKANDA 163 AYRI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında dokuz gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak etkinliklerden de söz etti. Alpaslan, “Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanında ülkemizin en değerli sanatçılarıyla 8 büyük konser sunacağız. Van Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi” ile ustalarımızın el emeğini barındıran “Yaşayan Miras Van Sergisi” dahil 3 büyük sergiyi halkımızla buluşturacağız. 6 derinlikli söyleşi, yetişkinler için 30 uygulamalı atölye çalışması ve açılış günümüze renk katan dev FotoMaraton etkinliğimiz kent meydanında hayat bulacak. Geleceğimiz olan çocuklarımız için Atatürk Kültür Parkı’na dev bir Çocuk Köyü kurarak tiyatrolar, etkinlikler ve atölyelerle onların gelişimine katkı sunacağız. Van Devlet Tiyatrosu’ndan İl ve İlçe Halk Kütüphanelerimize kadar tüm mekanlarımız bu coşkuya ortak olacaktır.” diyerek Van Kültür Yolu Festivali’nin dokuz günlük maratonunu açıkladı.

VAN’IN GÜÇLÜ TARİHİ SERGİLERDE HAYAT BULUYOR

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, Van Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Van Sergisi”ni gezdi.

“Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, ziyaretçileri Osmanlı’nın manevi mirasıyla bir araya getiriyor. Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-ü hat tablolarından Kabe’nin iç ve dış örtülerine dek uzanan seçkin örnekler sergide görülebilecek.

“Yaşayan Miras: Van Sergisi” ise kentin köklü geçmişinden beslenen somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılmayı ve günümüzle bu mirası buluşturmayı hedefliyor. Düzenlenen sergi ile kilim dokuma, çalgı yapımı, ahşap oyma, ebru, çorap örücülüğü, keçe, çömlek gibi pek çok sanat ve zanaat unsuru ziyaret edilebilecek. Festival boyunca devam edecek sergi, Van’ın kültürel dokusunu gözler önüne serecek.

Van Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle 19 Temmuz’a kadar Vanlıları ve şehri ziyaret eden misafirleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.