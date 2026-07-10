İstanbul'da kan donduran olay! Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi T.G’nin evine geldi.

ESKİ EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi T.G. ve oğlu E.G’yi (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİNCİ ÇOCUĞU KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır