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Venezuela’ya 30 ton insani yardım malzemesi götürüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela’da meydana gelen depremin ardından bölgeye 30 ton insani yardım malzemesinin götürüldüğünü açıkladı.

Venezuela’ya 30 ton insani yardım malzemesi götürüldü

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından ülkemizin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. 25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, Venezuela’da yürütülen çalışmalara destek vermek ve ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor" denildi.

Venezuela’ya 30 ton insani yardım malzemesi götürüldü 1

"İNSANIMIZ İÇİN ÜLKEMİZDE, İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE"

30 ton insani yardım malzemesinin Venezuela’ya gönderildiği söylenen açıklamada, "Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 adet uçak ile bölgeye ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri gönderildi. Kayseri’den yola çıkan uçaklar ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız tarafından sağlanan 275 çadır ve Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanan 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela’ya götürüldü.

Venezuela’ya 30 ton insani yardım malzemesi götürüldü 2

Bu vesileyle, depremlerden etkilenen dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar; necip milletimizin yardım ve şefkat elini bölgeye ulaştırılması sürecine katkı sağlayan tüm kurum kuruluş ve ekiplerimize teşekkür ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela afad yardım
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