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Karaman’da traktörün römorkuna çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da traktörün römorkuna çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Ağızboğaz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (19) idaresindeki 42 ASB 118 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan T.B. (32) yönetimindeki 70 EN 653 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

KARAMAN'DAKİ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman kaza
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