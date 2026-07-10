İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beyefendiyi tanıyamadım" dedi, ardından unutulmaz anlar yaşandı

MYNET ÖZEL | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2018 yılında tanıştığını ilk kez anlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı günlerde bir yemek sofrasında bir araya geldiklerini belirterek asla unutamayacağı anlar yaşadığını detaylarıyla açıkladı.

Şam ziyareti sırasında Emevi Camii'nde Kuran'ı Kerim okumasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, çok konuşulan görüntülerin arka planını anlattı.

NATO Zirvesi'nde güvenlik anlamında da kusursuz bir iş çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi; dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili yürütülen operasyonları ve İçişleri Bakanlığı’nın dijital suçlarla mücadelede yeni dönemdeki yol haritasını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a özel yaptığı açıklamalar şöyle:

MAKAMINDAKİ ÇİFT BAŞLI KARTAL TABLOSU

Sayın bakanım, makamınızda çift başlı kartal tablosu var. Biliyoruz ki çift başlı kartal güç, kudret, bağımsızlığı simgeliyor. Anadolu Selçukluları'ndan gelen bir motif. Siz de Konyalısınız, Konya'ya da yörede Anadolu Kartalları derler. Sizin için çift başlı kartal figürü ne ifade ediyor?

Çift başlı kartal bazı medeniyetler gibi Selçuklu İmparatorluğu’nun da sembolü. Doğuya ve Batıya hakimiyeti sembolize eden doğuya ve batıya bakan iki başlı kartal figürünün kullanıldığı Selçuklu medeniyetinin Başkenti Konya’nın bir evladı olarak dünyaya geldik. Doğu’yu da Batı’yı bilmeye öğrenmeye çalıştık. Ayrıca, devletimizin gücünü Doğu ve Batı arasındaki hakimiyetini ve bağımsızlığına da gönderme yapan anlamları hayatımıza, görevimize yansıtmaya gayret ediyoruz.

Göreve geldiğiniz günden itibaren sizi en çok şaşırtan, en mutlu eden ve en çok üzen olay veya anları öğrenme şansımız var mıdır sayın bakanım?

"NATO ZİRVESİ’NİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN KUSURSUZLUĞU BİZİ MUTLU ETMİŞTİR"

Başarıyla sonuçlanan her konu bizi mutlu eder. Sorumluluğun büyüğü küçüğü olmaz. Her sorumluluğa aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ülkemizin ve başkentimiz Ankara’nın tanıtımına son derece olumlu katkılar yapan NATO Zirvesi’nin güvenlik önlemlerinin kusursuzluğu bizi mutlu etmiştir. Zirvenin kazasız belasız ve dünyanın takdirini alarak tamamlanması her Türk vatandaşı gibi bizim için de gurur vericidir.

Kayıplar bizi üzer. Can kayıpları haricinde her şeyin telafisi var ama yiten canların maalesef telafisi yok. Kahramanmaraş saldırısında yavrularımız ve öğretmenimizin okul saldırısında hayatlarını kaybetmesi en çok üzüldüğüm hiç yaşanmaması istediğimiz bir olay. Görev başında personelimizin şehit olduğu haberleri geldiğinde sarsılıyoruz. Temennimiz, bu tür menfur hadiselerin yaşanmaması….

Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili çalışmalarınızı kamuoyuyla paylaşıyorsunuz, İçişleri Bakanlığı’nın dijital suçlarla mücadelede yeni dönemdeki yol haritası ne olacak?

Yeni nesil suç örgütleri; teknolojiyi, sosyal medyayı, dijital ödeme araçlarını ve gençler üzerindeki algı yönetimini yoğun biçimde kullanıyor.

Biz organize suçla mücadeleyi çok boyutlu yürütüyoruz:

Operasyonların artırılması, örgütlerin dijital arşivinin çıkarılması, suç gelirlerinin takibi, yurt dışı firarların önlenmesi, sosyal medya faaliyetleriyle mücadele ve önleyici çalışmalar.

TCK 220 kapsamında (suç işlemek amacıyla örgüt kurmak)

2026 yılının ilk 6 ayında:

478 organize suç çetesi çökertildi,

272 operasyon yapıldı,

10 bin 692 kişi gözaltına alındı,

5 bin 396 kişi tutuklandı.

Hedefimiz, sokakta korku üreten, gençleri suça çeken, sosyal medyada şiddeti parlatan, ekonomiyi ve kamu düzenini hedef alan hiçbir yapıya alan bırakmamaktır.

SİBER VATAN

Siber alan artık güvenlik gündemimizin en kritik başlıklarından biridir. Suç örgütleri, dolandırıcılar, yasa dışı bahis şebekeleri ve çocuklarımızı hedef alan yapılar teknolojiyi çok hızlı kullanıyor.

Biz de siber devriyelerimizi güçlendirdik. İnternette suç unsuru taşıyan içerikleri, yasa dışı bahis sitelerini, sosyal medya hesaplarını, dolandırıcılık girişimlerini ve çocuklarımızı hedef alan zararlı ağları anlık takip ediyoruz.

2026 yılının ilk 6 ayında Siber Devriye sayımız 138 bin 65’e yükseldi.

URL hesabı bakımından 9 bin 294’ten 30 bin 316’ya,

sosyal medya hesabı erişim engelleme sayısı 6 bin 331’den 52 bin 766’ya,

erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı 7 bin 919’dan 45 bin 427’ye çıktı.

Operasyonel alanda da güçlü artış var:

2021-2025 yılları ilk 6 aylık ortalamasında

685 operasyon, 5 bin 7 gözaltı, 1.824 tutuklama yapılmıştı.

2026 yılının ilk 6 ayında

416 operasyon, 13 bin 710 gözaltı, 6 bin 697 tutuklama gerçekleştirildi.

Operasyonlar; çevrim içi dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuklarımızı hedef alan suçlar, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele başlıklarında yürütülüyor.

Sanal ortamda işlenen suçun mağduru da sonucu da gerçektir. Siber suçlarla mücadeleyi hukuk içinde, teknolojiyle desteklenen güçlü bir kapasiteyle sürdürüyoruz.

Yapay zekâ, kripto varlıklar, dijital ödeme sistemleri ve yeni teknolojiler suç dünyasının yöntemlerini de dönüştürüyor.

Artık dijital izlerini hızla değiştiren, kripto varlıklar üzerinden para transferi yapan, yapay zekâyı ses-görüntü-kimlik taklidi için kullanan ve kısa sürede çok sayıda vatandaşı hedef alan yapılarla mücadele ediyoruz.

Bu nedenle güvenlik politikalarında yeni bir eşiğe geçiyoruz: Suç oluştuktan sonra iz süren yapıdan; riski anında tespit eden, finansal hareketi aynı anda takip eden, şüpheli hesabı hızla durduran bir mimariye geçiyoruz.

Finansal takip organize suçla mücadelenin merkezindedir. Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için banka hesapları, dijital cüzdanlar, kripto varlık hareketleri, yasa dışı bahis trafiği ve paravan transfer zincirleri yakından izleniyor.

Emniyet, Jandarma, MASAK, BDDK, bankacılık sistemi, ödeme kuruluşları ve adli makamlarımızla eşgüdüm içinde çalışıyoruz.

Bu alandaki en önemli adımlarımızdan biri yapay zekâ destekli DOLUNAY Projesi olacak. Mevzuat hazırlıklarına başladık.

DOLUNAY ile vatandaşımızın tek tuşla yaptığı ihbarlar saniyeler içinde analiz edilecek; şüpheli banka hesapları en geç 17-18 dakika içinde tespit edilerek yasal süreçler çerçevesinde bloke mekanizması işletilecek.

Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’nde Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, BDDK ve Cumhuriyet savcılarımızdan tam yetkili personel görev yapacak.

Amaç; vatandaşımızın emeğini ve birikimini korumak, suç gelirlerinin finansal sistemde saklanmasını engellemek, kripto ve dijital ödeme kanalları üzerinden yürütülen para aklama girişimlerini durdurmaktır.

Vatandaşlarımıza çağrımız açık: Kendisini polis, jandarma, savcı, hâkim ya da kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen hiç kimseye itibar edilmesin. Kamu görevlileri vatandaştan para istemez.

EMEVİ CAMİ'NDE KONUŞMAYI YAPMAYI REDDEDİP KURAN-I KERİM OKUDU

Suriye ziyareti sırasında Kasiyun Dağı'nı ziyaret etmesi ve çok konuşulan Emevi Camii'nde Kuran'ı Kerim okuduğu görüntülerle ilgili de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi şunları söyledi:

“Suriye ziyaretimizde Kasiyun Dağı'na gittik. Emevi Camii'nde namaz kılmak istiyordum. Ekibimizdeki arkadaşlara saati sordum, namaza az vakit var dediler Emevi Camii'sinde ikindi namazına yetiştik. Herhangi bir şekilde planlı bir durum söz konusu değildi. Namamızı kıldık, imam efendi konuşma yapmak için bizi mihraba davet etti.

"CAMİDE KONUŞMA YAPMAYI ÇOK DOĞRU BULMUYORUM"

Camide konuşma yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten cami cemaatinin büyük çoğunluğu Arap, Türkçe konuşmamdan da anlayacakları çok bir şey yok.

"CAMİDE KURAN OKUNUR. BEN DE BİR AŞR-I ŞERİF OKUDUM"

Camide ne yapılır? Kuran okunur. Ben de bir aşr-ı şerif okudum. Hazırlığım da yoktu. Hazırlığım olsa başka ayetleri tilavet edebilirdim. Ankara'ya döndüğümüzde o anların hem Türkiye'de hem Arap dünyasında sosyal medyada yayıldığını öğrendim. Biz doğallıktan yana olan doğal insanlarız. Camiden çıktıktan sonra da Cami'nin yanı başındaki Selahattin Eyyubi'nin kabrini ve ilk Türk Havacılık Şehitlerimizin kabirlerini ziyarete ettik.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLK TANIŞTIĞI AN

İçişleri Bakanı Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk tanışma anısını da ilk kez Mynet’e anlattı.

2018 yılında Beykoz’daki Abraham Paşa Çiftliği'nin Meclis'e devredilmesi için dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte devir teslim töreni için bir araya geldiğini anlattı. İsmail Kahraman’ın özel kalem müdürü olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonun bitimindeki yemek sofrasında ilk kez tanışan Mustafa Çiftçi, seneler sonra o anları şu sözlerle anlattı;

"İSMAİL KAHRAMAN BAŞKANIMIN YERİ HER ZAMAN ÇOK AYRIDIR"

“Benim için İsmail Kahraman başkanımın yeri her zaman çok ayrıdır. Muhabbetimiz hala sürmekte, kendisi beni anlatırken sağ olsun uzun uzun anlatır bitirdiğim okulları da eksik bırakmazdı ama sonunda muhakkak bir ekleme yapardı.

2018’de Abraham Paşa Çiftliği Meclis'e devredilecekti, bununla ilgili çalışmaları yürüttük. Daha sonra sanıyorum devir teslim töreni sonrasında bir sofra kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsmail Kahraman başkanım yan yana oturuyordu. O dönem görev yapan kabine üyelerinden birkaçı da masadaydı.

"MASADA TAM CUMHURBAŞKANIMIZIN KARŞISINA DENK GELDİM"

Ben de özel kalem müdürleri için hazırlanan masaya geçtim, tam yemeğe başlayacakken Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden bir görevli ana masada bir kişilik boşluk var sizi oraya alabiliriz dedi. Ben de o masaya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile İsmail Kahraman başkanımızın tam karşısına denk geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'BEYEFENDİYİ TANIYAMADIM' DEDİ"

Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma dönerek “Beyefendiyi tanıyamadım” dedi. İsmail Kahraman başkanımız da başta dediğim gibi önce “Kusura bakmayın efendim” dedi daha sonra beni tanıtmaya başladı. Takdimin sonunda da arkadaşımız aynı zamanda çok genç yaştan beri hafızdır dedi.

"ŞAŞIRDI VE MUTLU OLDU. 'OKUYUN DA SOFRAMIZ HUZUR BULSUN' DEDİ"

Cumhurbaşkanımız şaşırdı ve mutlu oldu, “Bir ayet söyledi, okuyun da soframız huzur bulsun” dedi. Biz de okumaya başladık. Daha sonra Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma mutlu olduğunu belirten ifadelerde bulundu, benim için çok özel ve anlamlı bir andı.”