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Bir dönemin sonu! Sevilen telefonun fişi çekildi

Nothing Phone (1) için yazılım desteği sona erdi. Nothing, Temmuz 2026 güncellemesiyle Phone (1) için yazılım desteğini resmen tamamladı.

Bir dönemin sonu! Sevilen telefonun fişi çekildi
Enes Çırtlık

Temmuz 2026 güvenlik yaması, Nothing Phone (1) için sıradan bir güncellemeden daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü bu güncelleme, telefonun son resmi yazılım güncellemesi. Nothing, bu hafta yaptığı paylaşımda Phone (1)’in yazılım yaşam döngüsünün tamamlandığını doğruladı.

SÖZ VERİLEN GÜNCELLEME DESTEĞİ TAMAMLANDI

9to5Google'da yer alan habere göre Nothing, Phone (1) için üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunma sözü vermişti.

Bir dönemin sonu! Sevilen telefonun fişi çekildi 1

Android 12 ile piyasaya çıkan telefon, 2025’in başlarında Android 15 güncellemesini aldı.

SON GÜNCELLEME NELER GETİRİYOR?

Phone (1) için yayımlanan son paket, kapsamlı yenilikler veya yeni özellikler içermiyor. Güncelleme, Temmuz 2026 güvenlik yamasını ve çeşitli hata düzeltmelerini telefona getiriyor.

Bu yüzden paket, içerik bakımından sınırlı olsa da Phone (1)’in resmî yazılım desteğini kapatan güncelleme olması açısından önem taşıyor.

NOTHİNG, PHONE (1)’E VEDA ETTİ

Nothing, Phone (1)’in Nothing OS’in başlangıç noktası olduğunu belirtti. Şirkete göre telefon; Glyph Interface, nokta matrisli tasarım dili ve daha sade, amaca yönelik Android yaklaşımı gibi ilk fikirleri kullanıcılara sundu.

Şirket ayrıca Phone (1)’in yıllar içinde Nothing OS ile birlikte geliştiğini ve bugün geliştirmeye devam ettiği yazılım deneyiminin şekillenmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Yazılım yaşam döngüsü sona erse de Nothing, cihazın hâlâ kullanılabilir durumda olduğunu ve şirketin hikâyesinde önemli bir yere sahip bulunduğunu ifade etti.

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