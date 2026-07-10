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AP Parlamentosu'nın Kıbrıs kararına AK Parti'den çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs'la ilgili alınan karara AK Parti'den sert tepki geldi.

AP Parlamentosu'nın Kıbrıs kararına AK Parti'den çok sert tepki
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupa Parlamentosu'nda alınan Kıbrıs hakkındaki karara sert sözlerle tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır.

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz.

Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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