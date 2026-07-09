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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Kıbrıs kararı tepkisi: "Akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kıbrıs konusunda aldığı kararı sert sözlerle eleştirdi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "AB kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçeklikten ve tarafsızlıktan uzaklaşan yaklaşıma girmesi endişe verici" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Kıbrıs kararı tepkisi: "Akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir"
Mustafa Fidan

Dışişleri Baknalılğı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili kararına sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, karara ilişkin "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddiaları içeren kararı yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı ndan AB ye Kıbrıs kararı tepkisi: "Akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AB'YE KIBRIS TEPKİSİ

Bakanlık resmi sayfasında yer verilen metinde şu ifadeler kullanıldı;

"No: 129, 9 Temmuz 2026, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Konusunda Kabul Edilen Karar Hk

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir.

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz.

Dışişleri Bakanlığı ndan AB ye Kıbrıs kararı tepkisi: "Akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" 2

"ENDİŞE VERİCİ BULUYORUZ"

Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Türkiye kıbrıs
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