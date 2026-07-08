SON DAKİKA | Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderler Beştepe'de

09.45

MİÇOTAKİS: F-35 AÇIKLAMASINA YORUM YAPAMAM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda verdiği olumlu mesajlar, İsrail'in ardından Yunanistan cephesinde de yankı buldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basın mensuplarının F-35 konusundaki sorularını yanıtladı. Miçotakis, şu ifadeleri kullandı: "Trump ve Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ile ilgili olarak yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim; bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmelidir. Tabii ki ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, Türkiye'nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü biz sonuçta bir savunma ittifakıyız. Tüm bu noktaların iyi komşuluk ve iş birliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz."