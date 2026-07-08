SON DAKİKA | Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderler Beştepe'de

Son dakika: 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi, Türkiye'de yapılıyor. Dün Ankara'da başlayan tarihi zirvenin bugün ikinci günü gerçekleştirilirken, 40'tan fazla ülkeden temsilciler bir araya geldi. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması beklenirken; Beştepe'deki liderler zirvesi için sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.
İşte Ankara'daki NATO Zirvesi'nde dakika dakika yaşananlar:
10.40
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kaldığı otelden ayrılarak Beştepe'ye doğru yola çıktı.
Dakikalar sonrası Macron, Beştepe'ye ulaştı.
10.30
Yaklaşık 12 saattir otelde olan ABD Başkanı Donald Trump, otelden ayrılıyor.
Kalabalık konvoy eşliğinde Trump otelden ayrıldı. Trump'ın "Canavar" olarak tabir edilen araçla otelin otopark bölümünden ayrılığı görülürken, kalabalık bir konvoy eşlik ediyor.
09.45
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda verdiği olumlu mesajlar, İsrail'in ardından Yunanistan cephesinde de yankı buldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basın mensuplarının F-35 konusundaki sorularını yanıtladı. Miçotakis, şu ifadeleri kullandı: "Trump ve Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ile ilgili olarak yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim; bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmelidir. Tabii ki ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken, Türkiye'nin bölgesel kara sularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü biz sonuçta bir savunma ittifakıyız. Tüm bu noktaların iyi komşuluk ve iş birliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz."
08.55
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girişleri başladı.
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