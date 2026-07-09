Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Son dönemde mezuniyet törenlerinde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da eğitim veren Yeditepe Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreninde “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi.

Pankart indirme girişimi başarısız olunca bu kez pankartın önünde geçilerek görünmesi engellenmeye çalışıldı. Bazı akademisyenler de bu eyleme alkışlarla destek verdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi.



Girişim başarısız olunca bu kez pankartın önünde geçilerek görünmesi engellenmeye çalışıldı.



Bazı… pic.twitter.com/rUaBXHPT71 — Gündem 7x24 (@gundem7x24) July 8, 2026

İSTANBUL VALİSİ GÜL: “İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN HELAK EDECEK MİSİN?”

İstanbul Valisi Davut Gül, Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda A’raf Suresi 155. Ayeti paylaşarak “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?” #Emrolunduğungibidosdoğruol” yaşanan olaya vurgu yaptı.