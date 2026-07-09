HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan anlar NATO zirvesinden sonra en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu! Bazı öğrenciler “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetinin yazılı olduğu pankartla sahneye çıktı. Bu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmeye çalışıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de bu olayla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Son dönemde mezuniyet törenlerinde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da eğitim veren Yeditepe Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet töreninde “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi.

Pankart indirme girişimi başarısız olunca bu kez pankartın önünde geçilerek görünmesi engellenmeye çalışıldı. Bazı akademisyenler de bu eyleme alkışlarla destek verdi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: “İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN HELAK EDECEK MİSİN?”

İstanbul Valisi Davut Gül, Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda A’raf Suresi 155. Ayeti paylaşarak “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?” #Emrolunduğungibidosdoğruol” yaşanan olaya vurgu yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump emri verdi, ABD 90 askeri hedefi vurdu! Trump emri verdi, ABD 90 askeri hedefi vurdu!
Savaş şiddetlendi, Trump'tan açıklama gecikmedi: İran aradı, anlaşma istediSavaş şiddetlendi, Trump'tan açıklama gecikmedi: İran aradı, anlaşma istedi

Anahtar Kelimeler:
Davut Gül yeditepe üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.