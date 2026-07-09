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Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin en dikkat çeken anlarından biri de batılı liderlerin yeniçeri kıyafetli askerler tarafından karşılanması olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerin bu konu hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı
Ufuk Dağ

Tarihi NATO zirvesi sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan zirvede birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. Bunlardan biri de liderlerin karşılama törenindeki yeniçerilerdi. Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a batılı liderlerin bunu nasıl karşıladığını sordu. Erdoğan'ın cevabı ise dikkat çekiciydi.

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı 2

MARŞLARLA KARŞILANDILAR

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.

"BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ"

Erdoğan, "Karşılama töreninde hem yeniçeriler hem Mehter Takımı vardı. Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu?" sorusu üzerine, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, 'Gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları, 'Biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." ifadelerini kullandı.

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı 3

Yeniçeriler, liderlerin dikkatini çekti! Erdoğan ne dediklerini açıkladı 4

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan beştepe
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