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Macron, Ankara'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! Erdoğan’ın mesajını iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Emmanuel Macron, Ankara'dan ayrıldıktan sonra Erdoğan'ın "Fransa'ya selam söyle" dediği anları paylaştı.

Macron, Ankara'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! Erdoğan’ın mesajını iletti
Şevket Taner Şahin

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi ama dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa kritik bir ikili görüşme gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'dan ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Macron, sosyal medyadan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Erdoğan'nın selamını Fransız halkına ilettiğini söyledi.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’dan Fransa’ya selam söylemesini istediği anlar yer alırken, Macron Erdoğan'ın bu talebini karşılıksız bırakmadı.

Zirvenin ardından Ankara'dan ayrılan Macron bu görüntülere yer verdiği paylaşımında "Fransa’ya selamlar iletildi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Fransa erdoğan macron
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