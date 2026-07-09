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Kırklareli'nde eski eş dehşeti! Kadını vurdu, kızını yaraladı

Kırklareli'nde eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kırklareli'nde eski eş dehşeti! Kadını vurdu, kızını yaraladı

Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Kırklareli nde eski eş dehşeti! Kadını vurdu, kızını yaraladı 1

ESKİ EŞİ VE KIZINA ATEŞ EDİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kırklareli
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