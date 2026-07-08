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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı

ABD'nin İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası Avrupa'ya gönderdiği yakıt ikmal uçaklarının yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere havalandığı bildirildi. Diğer yandan İsrail ordusunun da yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD’nin dün gece İran'a yönelik saldırılarının ardından Washington yönetiminin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı aktarıldı.
Orta Doğu da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı 1
Haberde, İran'la sağlanan mutabakat sonrası Avrupa'daki üslere konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının son birkaç saat içinde bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar ise Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının birkaç gün sürebileceği değerlendirmesini yaptığını söyledi.

Orta Doğu da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı 2

İSRAİL ORDUSU DA ALARMA DURUMUNA GEÇTİ

ABD ile İran arasındaki yeniden yükselen gerilimin ardından İsrail ordusunun da yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Orta Doğu da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı 3

Son 24 saatte askeri kurmaylarıyla durum değerlendirmeleri gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon'dan üst düzey yetkililerle doğrudan temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak İsrail’i hedef alması halinde "sert" karşılık vermeyi planladığı ifade edildi.

Orta Doğu da gerilim tırmanıyor! ABD yakıt ikmal uçakları peş peşe havalandı 4


İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ise henüz halka yönelik güvenlik yönergelerinde bir değişikliğe gitmedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
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