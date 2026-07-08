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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB süreciyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin AB süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik süreci olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB süreciyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AB süreciyle ilgili önemli açıklama 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AB MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşmesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AB süreciyle ilgili önemli açıklama 2

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Costa ile von der Leyen'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye'nin beklentisinin AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğuna, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini kaydetti.

Kabulde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan Ursula von der Leyen
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