Bodrum’da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti

Yangın, gece saatlerinde Üniversite Caddesi yakınlarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgârın da etkisiyle tepeye doğru yayıldı.

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından yükselen alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından görülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır