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Bodrum’da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti

Bodrum'un Ortakent ile Bitez mahalleleri arasında makilik alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale ediyor. Yangından yükselen alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından görülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bodrum’da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti

Yangın, gece saatlerinde Üniversite Caddesi yakınlarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgârın da etkisiyle tepeye doğru yayıldı.

Bodrum’da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti 1

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum’da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti 2

Yangından yükselen alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından görülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bodrum
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