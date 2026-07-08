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NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde dün akşam çekilen aile fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Sebebi ise Çekya'nın iki lider tarafından temsil edilmesi. Liderler ise fotoğraf için birbirine en uzak noktayı seçti. İşte gerilimin sebepleri...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider
Ufuk Dağ

Ankara’daki NATO Zirvesi’nde çekilen aile fotoğrafında dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu. Birçok ülke zirvede tek liderle temsil edilirken, Çekya'nın hem cumhurbaşkanı hem de başbakan düzeyinde iki ayrı heyetle Ankara’ya gelmesi dikkat çekti.

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider 1

HEYETLERİ BAKANLAR KARŞILADI

Söz konusu ülkenin başbakanı ve heyeti Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılanırken, kısa süre sonra cumhurbaşkanını taşıyan ikinci hükümet uçağı da Esenboğa’ya indi. Cumhurbaşkanını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider 2

İÇ GERİLİM SİNYALİ

İki liderin aynı havalimanından kısa aralıklarla yola çıkmasına rağmen ayrı uçaklarla Ankara’ya gelmesi, ülkedeki iç siyasi gerilimin NATO sahasına taşındığı yorumlarına yol açtı.

ZİRVE KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

NATO zirvesine katılım, başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlığın son halkası oldu. Geleneksel olarak her iki ismin de yer aldığı heyette cumhurbaşkanını istemeyen başbakanın kararı, mahkemelik olmuştu.

Bunun üzerine cumhurbaşkanı konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı sonrası cumhurbaşkanının da heyette yer almasının önü açıldı.

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider 3

FOTOĞRAFTA EN UZAK NOKTALARDA YER ALDILAR

Zirve fotoğrafında iki liderin birbirinden uzak noktalarda durması da dikkatlerden kaçmadı.

Emekli bir general olan Cumhurbaşkanı Pavel geçmişte NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini yürütmesiyle ittifakın en tanınan isimleri arasında yer almakta.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel zirve öncesinde yaptığı açıklamada, NATO liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmanın kendisi açısından anayasal sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Pavel, Ankara'daki zirvede müttefiklerin görüşlerini ilk elden dinlemek ve mümkün olduğunca fazla liderle temas kurmak istediğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Çekya Türkiye
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