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ABD ordusundan İran'a yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını duyurdu. İran medyası da Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu

ABD ordusu, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı.

"AÇIK BİR İHLALDİR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası deniz yolunda masum sivil mürettebatı taşıyan ticari gemileri hedef alıp saldırdığı için İran'a ağır bedeller ödetmek amacıyla bir dizi güçlü hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

ABD saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

ABD ordusundan İran a yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu 1

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
ABD ordusundan İran a yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu 2

Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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