Trump'tan Ankara'da sıra dışı önlem: Tuvalet atıkları bile ABD'ye götürülecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi için yaptığı hazırlıklarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesine göre Trump, Türkiye'ye yaklaşık 1400 kişilik geniş bir ekiple geliyor. Bu kalabalık ekipte sıra dışı bir görev üstlenen personel de bulunuyor.

TUVALET ATIKLARI ABD'YE GÖTÜRÜLECEK

Habere göre Trump'ın tuvalet atıkları Türkiye'de bırakılmayacak. Özel ekip, atıkları toplayarak ABD'ye geri götürecek. The Guardian'ın aktardığına göre bu uygulama, yabancı ülkelerin Trump'ın biyolojik atıklarını inceleyerek sağlık durumu hakkında bilgi toplamasını önlemeyi amaçlıyor.

MACRON DA DNA ENDİŞESİYLE TESTİ REDDETMİŞTİ

Benzer bir olay 2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ziyaretinde yaşanmıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Macron, Rus doktorların yapacağı PCR testini reddetmişti. Bunun nedeninin, Rusya'nın Fransız liderin DNA'sını ele geçirebileceğine yönelik endişe olduğu belirtilmişti.

KİM JONG-UN DA KENDİ TUVALETİYLE GEZİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un benzer önlemleri yıllardır aldığı biliniyor. Reuters'ın haberine göre Kim, yurt dışı gezilerine kendi tuvaletini de götürüyor. Böylece biyolojik atıklarının yabancı ülkelerin eline geçmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

GÖRÜŞME SONRASI HER YERİ TEMİZLEDİLER

Kim Jong-un'un ekibinin aldığı önlemler daha önce kameralara da yansımıştı. 2025 yılında Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmenin ardından Kuzey Koreli görevlilerin Kim'in kullandığı bardağı götürdüğü ve oturduğu alanı dikkatle temizlediği görülmüştü.