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SON DAKİKA | İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün’ün ‘siyasal casusluk’ suçundan yargılandığı dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilerek ertelendi.

SON DAKİKA | İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün’ün yargılandığı 'siyasal casusluk' davasında mahkeme, tanıklarla ilgili güncel adreslerin tespit edilmesine karar verdi. Öte yandan dava ertelendi.

SON DAKİKA | İmamoğlu nun siyasal casusluk davasında mahkeme kararını verdi! 1

DAVA 29 EYLÜL'E ERTELENDİ

Tele 1 televizyon kanalına ilişkin sunulan talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

SON DAKİKA | İmamoğlu nun siyasal casusluk davasında mahkeme kararını verdi! 2
(Merdan Yanardağ)

20'ŞER YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Söz konusu davada İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

SON DAKİKA | İmamoğlu nun siyasal casusluk davasında mahkeme kararını verdi! 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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